В Лондоне продадут редкую 2000-летнюю монету за $6,5 млн

Золотая монета с изображением Марка Юния Брута — мечта всех коллекционеров. Однако достать ее крайне сложно, так как таких монет существует всего три, а на аукцион выставлена всего одна!

2000 лет назад, как считают специалисты, было отлито всего три монеты с таким рисунком. До сих пор эта монета хранилась в частной коллекции, но 29 октября она будет представлена и продана на аукционе лондонской компании Roma Numismatics Limited.

Хотя монета получила предпродажную оценку в 652 000 долларов, ожидается, что на аукционе она будет продана значительно дороже. Эксперт нумизматической компании Numismatic Guaranty Corporation Барри Мерфи предположил, что она может достичь 5 — 6, 5 миллионов долларов и побить предыдущие рекорды цен на римские монеты.

Монета была отлита в 42 году до нашей эры, через два года после знаменитого убийства Юлия Цезаря. На лицевой стороне находится портрет Марка Юния Брута, одного из убийц Цезаря, а на другой стороне — два кинжала и надпись EID MAR (Eidibus Martiis, мартовские иды или день смерти Цезаря). На монете также изображена «шапка свободы», обозначающая мотивы убийства, а на другой стороне есть дата совершения преступления.

Эксперты говорят, что этот предмет «является одной из самых важных и ценных монет древнего мира». По данным нумизматической корпорации Guaranty, известно около 100 таких монет серии EID MAR, однако большинство из них отлиты из серебра, и даже их очень трудно «достать себе в коллекцию».

Другие две золотые монеты EID MAR (о которых известно) находятся в Британском музее и постоянной коллекции Deutsche Bundesbank, Центрального банка Германии.



