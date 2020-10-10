“Киевводоканал” потратит почти 4 млн гривен на печать бланков

ЧАО “АК “Киевводоканал” заказало печать бланков заявлений, договоров и актов, а также платежек для жителей многоквартирных домов. За услуги подрядчику – ООО “Украинский мейлинговый центр” – собираются заплатить 3,9 млн гривен.

Как стало известно KV из объявления электронной системы публичных закупок ProZorro, 6 октября 2020 года ЧАО “АК “Киевводоканал” (*) заключило договор с ООО “Украинский мейлинговый центр” (**) на печать бланков расчетных документов, заявлений, договоров и актов потребителей “Киевводоканала” – жителей многоквартирных домов. Цена договора составила 3,9 млн гривен.

“Украинский мейлинговый центр” должен изготовить 4 вида бланков:

бланк договора о предоставлении услуг водоснабжения и водоотведения (2,4 млн штук);

бланк заявления о заключении договора (1,2 млн штук);

бланк акта приема на абонентский учет счетчиков воды (350 тыс. штук);

бланк-предупреждение о поверке счетчиков воды (100 тыс. штук).

Также подрядчик должен изготовить 2,73 млн штук персонализированных расчетных документов для бесконвертного отправления, из которых 390 тыс. штук в виде селф-мейла.

Указанная продукция должна быть изготовлена на протяжении одного дня с даты подтверждения заявки заказчиком. Срок действия договора – конец 2020 года.

Аналогичную закупку , но с ожидаемой стоимостью 5,7 млн гривен, ЧАО “АК “Киевводоканал” пыталось провести в феврале 2020 года. Тогда тендер отменили, поскольку из 3 компаний, подавших предложения, к торгам допустили только одну.

Также отметим, что в 2019 году и ЧАО “АК “Киевводоканал” и ООО “Украинский мейлинговый центр” заключали аналогичный договор на 3,7 млн гривен. Согласно отчету о выполнении договора, по факту подрядчику заплатили 1,9 млн гривен.

Согласно данным аналитической системы Youcontrol, ООО “ Украинский мейлинговый центр ” основано в 2009 году. Уставный фонд – 64 тыс. гривен. Основной вид деятельности – печать другой продукции. Учредитель – Дмитрий Наумов. Директор – Владимир Куркин.

По данным Zакупівлі, “Украинский мейлинговый центр” по результатам участия в публичных закупках заключил 35 договоров на общую сумму 20,3 млн гривен (без учета нынешнего договора). Самый крупный заказчик – ЧАО “АК “Киевводоканал”.

ЧАО “АК “Киевводоканал” (до мая 2017 года – ПАО “АК “Киевводоканал”) зарегистрировано 2 июня 1992 года. 25,46% акций предприятия находится в коммунальной собственности Киева и 67% акций принадлежит ЧАО “Компания Киевэнергохолдинг” (имеет оффшорные корни, хотя формально на 61% принадлежит Департаменту коммунальной собственности Киевской горгосадминистрации (КГГА). Должность гендиректора ЧАО “АК “Киевводоканал” с апреля 2016 года занимает Дмитрий Новицкий.

В КГГА работу “Киевводоканала” координирует зампредседателя столичной горгосадминистрации Петр Пантелеев.

* ПрАТ “АК “Київводоканал” (Код ЄДРПОУ: 03327664)

** ТОВ “Український мейлінговий центр” (Код ЄДРПОУ:36473018)