Шведская компания покупает в Польше алюминиевый завод

Шведская компания Graenges заключила соглашение с польской Boryszew SA о структуре сделки по приобретению польского завода Aluminium Konin, выпускающего алюминиевый листовой прокат.



Данная сделка была анонсировала в конце ноября 2019 г. В сентябре текущего года она была утверждена Европейской комиссией. Закрыть ее планируется к концу октября.



В соответствии с согласованными условиями, стоимость Aluminium Konin составит 2,2 млрд. шведских крон ($242 млн.). Из них около 10% Graenges оплатит собственными акциями дополнительной эмиссии.



Как сообщает Graenges, приобретение польского завода даст ей возможность расширить сортамент и укрепить позиции на европейском рынке алюминиевой продукции для автомобилестроения. Aluminium Konin ежегодно выпускает до 100 тыс. т листового проката, предназначенного для производства упаковки, теплообменников, автокомпонентов и другой продукции.



