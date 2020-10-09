Количество вакансий в базе столичной службы занятости превысило докарантинный уровень

Количество вакансий в базе столичной службы занятости превысило докарантинный уровень

Количество вакансий в базе Киевского городского центра занятости превышает докарантинный уровень. По состоянию на 1 октября 2020 года количество вакансий составляло 10335 единиц (на 1 марта 2020 было 8727 вакансий). 

Об этом KV сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости.

Как сообщается, по видам экономической деятельности больше всего вакансий насчитывается в сфере образования (15%), в сфере государственного управления и обороны (14%), на транспорте (13%), в сфере административного обслуживания (12%), в перерабатывающей промышленности (11%), в оптовой и розничной торговле (8%).

Ранее KV сообщала, что с начала 2020 года столичная служба занятости помогла найти работу почти 9 тыс. безработным. Наиболее востребованными являются водители автотранспортных средств, контроллеры на пассажирском транспорте, слесари-ремонтники.

Напомним, по данным Киевского городского центра занятости, с 12 марта и по 9 сентября зарегистрировано 28,2 тыс. безработных. Из них трудоустроено 6,1 тыс. человек.

Фото: www.capital.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДСЗапорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДС
Азовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грнАзовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грн
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грнЗа 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
В Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалыВ Украине могут сделать платным использование банковских карт через терминалы
Закон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУЗакон о сплите меняет рынок: 57 страховщиков могут прекратить деятельность — НБУ
Блок рекламы


Похожие новости
В 2021 году количество крупных налогоплательщиков сократится на 20%В 2021 году количество крупных налогоплательщиков сократится на 20%
Экспорт вернулся на докризисный уровень, - МинэкономикиЭкспорт вернулся на докризисный уровень, - Минэкономики
Количество пользователей криптовалют увеличилось за год на 189% — исследованиеКоличество пользователей криптовалют увеличилось за год на 189% — исследование
Количество выплаченных требований по «зеленым картам» выросло на 28% — МТСБУКоличество выплаченных требований по «зеленым картам» выросло на 28% — МТСБУ
Visa работает над платежной оффлайн-системой на базе криптовалютVisa работает над платежной оффлайн-системой на базе криптовалют
В Кабмине назвали уровень теневой экономики УкраиныВ Кабмине назвали уровень теневой экономики Украины
Количество вакансий вернулось к докарантинным показателям — ОpendatabotКоличество вакансий вернулось к докарантинным показателям — Оpendatabot
В Китае выплавили рекордное количество сталиВ Китае выплавили рекордное количество стали
Бразильский экспорт железной руды превысил уровень до пандемииБразильский экспорт железной руды превысил уровень до пандемии
Карантин в столице. В Киеве количество безработных выросло втроеКарантин в столице. В Киеве количество безработных выросло втрое
Последние новости
Подгружаем последние новости