Количество вакансий в базе столичной службы занятости превысило докарантинный уровень

Количество вакансий в базе Киевского городского центра занятости превышает докарантинный уровень. По состоянию на 1 октября 2020 года количество вакансий составляло 10335 единиц (на 1 марта 2020 было 8727 вакансий).

Об этом KV сообщила пресс-служба Киевского городского центра занятости.

Как сообщается, по видам экономической деятельности больше всего вакансий насчитывается в сфере образования (15%), в сфере государственного управления и обороны (14%), на транспорте (13%), в сфере административного обслуживания (12%), в перерабатывающей промышленности (11%), в оптовой и розничной торговле (8%).

Ранее KV сообщала, что с начала 2020 года столичная служба занятости помогла найти работу почти 9 тыс. безработным. Наиболее востребованными являются водители автотранспортных средств, контроллеры на пассажирском транспорте, слесари-ремонтники.

Напомним, по данным Киевского городского центра занятости, с 12 марта и по 9 сентября зарегистрировано 28,2 тыс. безработных. Из них трудоустроено 6,1 тыс. человек.