В IV квартале японские металлурги сократят выплавку стали

В IV квартале японские металлурги сократят выплавку стали

В течение октября-декабря 2020 года японские металлурги сократят выплавку стали по сравнению с 2019 годом на 10,7% до 21,11 млн. тонн - из-за последствий Covid-19.

При этом по сравнению с предыдущим кварталом показатели улучшатся на 12%, сообщает Argus Media со ссылкой на прогноз министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Спрос на металлопрокат в четвёртом квартале, как ожидается, снизится на 10,1% в годовом сопоставлении до 19,5 млн. тонн, но вырастет к июлю-сентябрю на 4,1%. Внутренний спрос уменьшится год к году на 10,7% до 13,3 млн. тонн, по сравнению с третьим кварталом улучшение составит 5,4%.

Экспортный спрос, согласно прогнозу, сократится на 8,7% до 6,21 млн. тонн, увеличение объёмов к июлю-сентябрю ожидается на уровне 1,5%.


МинПром по материалам МеталлСервис

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