Госбюджет не получил 150 млн грн от приватизации государственного имущества в 2019 году

Анализ отчета Фонда госимущества показал, что продажа объектов большой приватизации в прошлом году не состоялась.

В Счетной палате подсчитали, что государственный бюджет не получил 150 млн грн от приватизации государственного имущества в 2019 году даже после уменьшения плана в 24 раза.

Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты.

"В результате невыполнения Фондом государственного имущества Украины на конец 2019 года плановых поступлений от приватизации, Правительство уменьшило плановые показатели более чем в 24 раза - с 17,1 до 0,7 млрд гривен, но даже такой план Фонд не выполнил на 150 млн гривен", - говорится в сообщении.

По данным анализа отчета Фонда государственного имущества Украины за 2019 год, продажа объектов большой приватизации в прошлом году не состоялась.

В Счетной палате отметили, что от продажи объектов малой приватизации поступило 660 млн грн (с учетом налогов), а в приложении к Отчету указана сумма 622 млн гривен. Расхождение составляет 38 млн гривен. Поэтому в отчете Фонда невозможно определить достоверную сумму поступлений от реализации объектов малой приватизации.

По данным Государственной казначейской службы Украины, в 2019 году такие поступления составили 550 млн гривен. На 250 объектов малой приватизации из 373 проданных цену пришлось снижать. Как следствие, доход составил 220 млн грн при стартовой цене лотов 245 млн гривен.

От аренды государственного имущества в 2019 году перечислено в бюджет почти 1,56 млрд грн при плане 1,2 млрд гривен.

Счетная палата установила, что Фонд не в полной мере контролировал использование государственного имущества, переданного в аренду, выполнение договоров аренды и соответствующие поступления в госбюджет. Задолженность арендаторов на конец отчетного года составила 174 млн грн, что на 32 млн грн больше аналогичного показателя 2018 года.

Кроме того, от управления корпоративными правами государства, которое осуществляет Фонд, в госбюджет от уплаты дивидендов поступило 840 млн гривен. Это почти 132 процента плана на год, но в 2 раза меньше, чем в 2018 году, когда бюджет получил 1,65 млрд гривен.

"Анализ показал, что в Отчете Фонда некорректно изложена информация о количестве единых имущественных комплексов госпредприятий, переданных в управление Фонда в связи с планами приватизации. Фонд отчитывается о принятии в управление 72 комплексов. Однако, по распоряжению Правительства, 25 комплексов должны были быть переданы в 2019 году, а 19 - в 2020 году", - добавили в Счетной палате.

Напомним, 25 сентября в Украине запрещены аукционы по продаже объектов большой приватизации на период карантина.