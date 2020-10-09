Окружной админсуд Киева обязал застройщика снести самовольно построенную многоэтажку на Соломенке

Окружной админсуд Киева обязал застройщика снести самовольно построенную многоэтажку на Соломенке

По иску Киевской городской прокуратуры окружной административный суд города Киева обязал застройщика снести самовольно построенную многоэтажку по ул. Августина Волошина в Соломенском районе Киева.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киева.

Согласно сообщению, было установлено, что земельный участок по ул. Августина Волошина относится к землям приусадебной застройки и имеет ограничения в этажности застройки (разрешена этажность не более 4 этажей).

Вместе с тем, в нарушение требований градостроительного законодательства застройщиком осуществлено строительство многоэтажного жилого дома, который сейчас насчитывает 7 этажей.

В связи с этим, как сообщается, столичной прокуратурой предъявлен иск в окружной административный суд города Киева с требованием обязать застройщика за свой счет осуществить снос самовольно построенного объекта недвижимого имущества.

По результатам рассмотрения дела суд согласился с доводами прокурора и иск удовлетворил.

Ранее KV сообщала, что в Соломенском районе продолжается запрещенное строительство многоквартирного дома на ул. Августина Волошина, 32 А. Застройщик, несмотря на решения Киевской горгосадминистрации (КГГА) и судов, продолжал возводить дом – при потакательстве со стороны полиции. 

Фото: ubr.ua


Игорь Бровко, КиевВласть

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