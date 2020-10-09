Великобритания простимулирует свой экспорт в Украину

Великобритания простимулирует свой экспорт в Украину

На украинском рынке возобновит работу британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) с возможностью выдачи кредитных гарантий в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов. Такая договоренность между Украиной и Великобританией была достигнута в четверг 8 октября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу правительства Великобритании.

"UKEF возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта и теперь может предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов", — говорится в сообщении правительства Великобритании.

Поддержкой со стороны UKEF смогут воспользоваться конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины. Приоритетными секторами сотрудничества является оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

По информации издания, из общей суммы 2,5 млрд половина, 1,25 млрд, пойдет на совместное с Британией производство ракетных катеров для ВСУ Украины.

Ранее Украина и Великобритания договорились о переоснащении украинских Вооруженных сил современными ракетными катерами, которые совместимы со стандартами НАТО и будут способны закрыть потребность в кораблях такого класса в Черном и Азовском морях.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДСЗапорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДС
Азовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грнАзовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грн
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грнЗа 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам МетинвестаFitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста
Грузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подрядГрузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подряд
Блок рекламы


Похожие новости
Беларусь уступила первое место РоSSии по поставкам дизтоплива в УкраинуБеларусь уступила первое место РоSSии по поставкам дизтоплива в Украину
В сентябре Бразилия увеличила экспорт рудыВ сентябре Бразилия увеличила экспорт руды
Транзит роSSийского газа через Украину достиг 40 млрд кубометров и идет по максимуму, - ОГТСУТранзит роSSийского газа через Украину достиг 40 млрд кубометров и идет по максимуму, - ОГТСУ
За 9 месяцев транзит газа через Украину упал на 40%За 9 месяцев транзит газа через Украину упал на 40%
В Житомирской области разоблачили схему незаконного экспорта древесины в Азию на 4 млн грнВ Житомирской области разоблачили схему незаконного экспорта древесины в Азию на 4 млн грн
С 1 января Великобритания введет собственные квоты на импорт сталиС 1 января Великобритания введет собственные квоты на импорт стали
Экспорт вернулся на докризисный уровень, - МинэкономикиЭкспорт вернулся на докризисный уровень, - Минэкономики
Япония сокращает экспорт сталиЯпония сокращает экспорт стали
Объем денежных переводов в Украину снова сократился — НБУОбъем денежных переводов в Украину снова сократился — НБУ
Польский PGNIG будет поставлять газ в УкраинуПольский PGNIG будет поставлять газ в Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости