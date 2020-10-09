Аудит "Нафтогаза" показал 75,5 млрд гривень потерь для бюджета - СМИ

В документе содержатся результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

Аудит "Нафтогаза" показал 75,5 млрд гривень потерь для бюджета - СМИ
Фото: Радио Свобода

Государственный аудит НАК "Нафтогаз Украины" показал наличие в деятельности компании финансовых нарушений, которые привели к потерям для государственного бюджета в размере 75,5 млрд грн.

Об этом говорится в письме главы Государственной аудиторской службы Геннадия Плиса на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, копия которого есть в распоряжении

"Европейской правды".

В документе содержатся результаты ревизии деятельности НАК "Нафтогаз Украины" за период с 1 октября 2018 по 31 декабря 2019 года.

В нем глава Госаудитслужбы сообщает премьер-министру, что из-за финансовых нарушений в НАК потери государственного бюджета составили 75,5 млрд гривень.

"В общей сложности ревизией АО "НАК "Нафтогаз Украины" установлено финансовых нарушений и выявлены факты неэффективных управленческих действий (решений) или рисковых операций, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 176,2 млрд грн, в том числе финансовых нарушений, которые привели к потерям, - 75,5 млрд гривень", - говорится в письме.

Фото: epravda.com.ua

Фото: epravda.com.ua

Напомним, против руководителей НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева открыто уголовное производство. Поводом для этого стала деятельность менеджмента компании.

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