ArcelorMittal остановит выплавку стали в Кракове

ArcelorMittal остановит выплавку стали в Кракове

Польское подразделение металлургической компании ArcelorMittal объявило о закрытии доменного и сталеплавильного производств на предприятии в Кракове.

В числе причин указывается снижение спроса, вызванное пандемией COVID-19, рост затрат на сырьё и решение Европейской комиссии об увеличении квоты на беспошлинный импорт стали в ЕС, сообщает Platts.

В простое цеха завода находятся с ноября прошлого года. Процесс окончательной остановки доменной печи и сталелитейного цеха начнётся в октябре и продлится несколько недель.

Производственная мощность краковского предприятия – до 1,5 млн. тонн стали в год. Теперь производство чугуна и стали дивизионом ArcelorMittal Poland будет осуществляться за счёт предприятия в Dabrowa Gornicza. Краковский завод станет специализироваться на изготовлении проката с покрытием, заготовка будет поступать из Dabrowa Gornicza.

МинПром по материалам МеталлСервис

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