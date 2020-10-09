"Нафтогаз" сообщил о проблемах с началом отопительного сезона в 50 населенных пунктах

Из-за критических долгов старт отопительного сезона находится под угрозой в 50 населенных пунктах Украины.

Об этом

сообщила пресс-служба Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" призывает основателей 73 предприятий теплоэнергетики, среди которых большинство - местные органы самоуправления, решить вопрос долгов перед поставщиками.

"Речь идет о критической ситуации с долгами предприятий ТКЭ в 50 населенных пунктах. Таковы оперативные данные НАК «Нафтогаз Украины» о предприятиях, которые не выполняют ни одного из требований для получения газа в пределах спецобязательств (ПСО). Важно понимать, что восстановить поставки газа для соответствующих предприятий без решения проблемы критических долгов нет юридической возможности - это запрещено украинским законодательством", - говорится в сообщении.

НАК напомнил о выполнении обязательных условий поставок газа, предусмотренных постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года №867.

При этом "Нафтогаз" отмечает, что в течение недели 11 предприятий теплоэнергетики рассчитались с критическими долгами, улучшили или полностью исправили ситуацию в населенных пунктах Харьков, Днепр, Кривой Рог, Богуслав, Ирпень, Чернобыль, Червоноград, Одесса, Полтава и Кочеток.

"Нафтогаз" предоставил перечень предприятий-должников, имеющих критические долги. Также указывается необходимая минимальная сумма для выплат по каждому из условий. "Компания заблаговременно публикует перечень критических должников, чтобы жители каждой области могли проверить, входит ли в него местное (региональное) предприятие ТКЭ, а основатели таких предприятий, в частности, местные органы самоуправления, могли предотвратить развитие проблемы", - подчеркнули в НАК.

Напомним, ранее в Министерстве регионального развития заявили, что

по состоянию на 1 сентября готовность жилищного фонда Украины к отопительному сезону составляет 82,8%.

Решение о начале отопительного сезона принимается местными советами. Необходимо, чтобы трое суток подряд среднесуточная температура держалась ниже или на уровне 8 градусов.