Posco и ExxonMobil будут выплавлять криогенную сталь

Posco и ExxonMobil будут выплавлять криогенную сталь

Корейская металлургическая корпорация Posco и американская нефтегазовая ТНК ExxonMobil подписали соглашение о совместной разработке и продвижении на рынок криогенной стали для изготовления наземных хранилищ для сжиженного природного газа (LNG).

За основу в этом сотрудничестве будут приниматься разработанные и запатентованные Posco марки стали с содержанием от 10 до 27% марганца.

В прошлом году такой материал был одобрен Министерством торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи для сооружения хранилища сжиженного газа в г. Кванчжоне, где расположен один из меткомбинатов Posco.

В 2012-2017 гг. Posco и ExxonMobil занимались совместным внедрением марок стали с высоким содержанием марганца для изготовления труб, используемых при разработке месторождений нефтяных песков. Тогда применение этого материала дало весьма высокий экономический эффект.

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