Всемирную торговую организацию впервые возглавит женщина

В финальный раунд отбора на эту должность вышли две претендентки: экс-министр финансов Нигерии и министр торговли Южной Кореи.

Генеральным директором Всемирной торговой организации впервые в истории станет женщина.

Об этом сообщила пресс-служба ВТО.

Глава генерального совета ВТО, представитель Новой Зеландии Дэвид Уокер и координаторы конкурса сообщили, что в третий, финальный, раунд отбора на эту должность вышли две претендентки: экс-министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

Одна из них станет седьмым гендиректором ВТО и сменит на этом посту Роберто Азеведу.

"Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы поощрять и облегчать достижение консенсуса между членами и способствовать переходу от этого окончательного списка из двух кандидатов к принятию решения о назначении", - пояснил Уокер.

Третий этап консультаций начнется 19 октября и продлится до 27 октября. Утвердить нового главу ВТО должен Генеральный совет.

Напомним, 14 мая гендиректор ВТО Азаведу сообщил, что уходит в отставку на год раньше запланированного срока. Он занимал эту должность с сентября 2013 года. Его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года и должен был завершиться в конце августа 2021 года.