Украина с 2021 введет нулевую пошлину на импорт вина из Евросоюза

Сейчас пошлина на ввоз вина из ЕС составляет 0,3-0,4 евро за литр.

Украина с 2021 введет нулевую пошлину на импорт вина из Евросоюза
Фото: zn.ua

Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на ввоз вина из стран Европейского Союза, согласно обязательствам по обнулению импортных пошлин на ряд товаров в течение семилетнего периода после заключения экономической части Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА), международный консультант ФАО ООН Екатерина Зверева, передает "Интерфакс-Украина".

"С 2021 года будет введена нулевая пошлина на ввоз вина в Украину. При этом на сегодня складывается не лучшая ситуация на винодельческом рынке - на 25-30% увеличился импорт вина в Украину по сравнению с прошлым годом", - сообщила она.

Сейчас пошлина на ввоз вина из ЕС составляет 0,3-0,4 евро за литр.

Зверева также сообщила, что по данным Госстата в 2019 году Украина экспортировала вина на $11,9 млн. При этом крупнейшим внешним рынком для украинских виноделов стал Казахстан, куда было поставлено продукции на $1,3 млн. Кроме того, одним из крупнейших рынков остается Германия , куда было экспортировано вина на $1 млн. В то же время импорт вина в прошлом году составил $146,7 млн.

В первом полугодии 2020 года Украина экспортировала вина на $6,1 млн, а импорт составил $67,9 млн.

"По данным статистики мы можем увидеть, что в денежном выражении экспорт ниже импорта в 11 раз. Традиционно крупнейшим поставщиком вина в Украине является Италия. За шесть месяцев этого года Украина завезла итальянского вина на $20,7 млн. Второе место в списке принадлежит Франции ($10,5 млн), третье - Германии ($9,9 млн). Из других стран Украина импортировала вина на $26,7 млн", - отметила международный консультант ФАО ООН.

Она обратила внимание, что Украина пока не может обеспечить эффективной поддержки отрасли так, как это делается в ЕС.

"Например, возьмем Испанию - одного из ведущих игроков мирового рынка вина. Местные виноградари получают от государства 50% возврата инвестиций в закладку виноградников. И это достаточно существенная помощь виноделам уже на начальном этапе, ведь такие инвестиции являются долгими по срокам окупаемости. Другой пример стран, о котором говорят украинские виноделы, - это Франция. В прошлом году на финансирование винодельческой отрасли здесь выделялось до 8 млрд евро", - отметила Зверева.

Украинские виноделы и профильные ассоциации говорят, что конкурировать с теми, у кого в бутылке до 70% дотаций, невозможно.

"Поэтому наши виноградники на сегодня вырубают, и ситуация для виноделов не очень благоприятная. Важно и то, что на старте винодельческого бизнеса в странах ЕС предпринимателям или предоставляют льготный налоговый режим, или вообще вводят "налоговые каникулы" - все это делается с целью развития их дела. Этот опыт следовало бы учесть и Украине, и это касается не только винодельческой отрасли", - добавила Зверева.

Напомним, 25 сентября президент Владимир Зеленский подписал указ, устанавливающий в Украине официальный праздник - День виноградаря и винодела.

2018 году Верховная Рада упростила процедуру получения лицензии на производство алкогольных напитков для малых производителей винодельческой продукции.

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