Коронавирус будет влиять на рынок нефти еще 20 лет – ОПЕК

Коронавирус будет влиять на рынок нефти еще 20 лет – ОПЕК

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает увеличения мирового спроса на нефть к 2040 году на 9% - до 109,3 млн б/с, говорится в ежегодном прогнозе картеля World Oil Outlook (WOO).

Год назад ОПЕК прогнозировала, что в 2040 году спрос будет на уровне 110,6 млн б/с.

Анализ регионального спроса на нефть показывает, что пандемия COVID-19 окажет огромное влияние на потребление в 2020 году и будет влиять на нефтяную промышленность на многие годы вперед. COVID-19 сместил ожидания мирового спроса на более низкий уровень по сравнению с докризисными прогнозами. Это также изменило относительный вес различных секторов в структуре глобального потребления, поскольку авиация и автомобильный транспорт пострадали в большей степени по сравнению с другими секторами, отмечает ОПЕК.

"Более того, вероятные изменения в поведении потребителей будут иметь долгосрочные последствия для средне- и долгосрочного развития в нескольких секторах. За исключением 2020-2023 годов, доля транспортного сектора в мировом спросе на нефть останется в довольно узком диапазоне от 57% до 58%, хотя некоторые сдвиги в доле между различными видами транспорта будут неизбежны", - говорится в прогнозе картеля.

ОПЕК ожидает, что в 2020 году спрос на нефть упадет до 90,7 млн б/с с 99,7 млн б/с в 2019 году. С 2021 года спрос на нефть вернется к росту и достигнет к 2025 году 103,7 млн б/с.

По расчетам ОПЕК, в частности, спрос на нефть в РоSSии в 2019 году составил 3,6 млн б/с и упадет в текущем году до 3,2 млн б/с, а затем начнет постепенно расти с 2021 года до 2024 год - с 3,4 млн б/с до 3,7 млн б/с.

Ожидается, что рост спроса на нефть в РоSSии останется довольно ограниченным. Прогнозируется некоторый рост примерно до 2035 года (до 3,8 млн б/с), прежде чем спрос начнет незначительно снижаться в РоSSии.

МинПром по материалам Интерфакс

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