В Норвегии может остановиться добыча нефти

Норвежская Equinor предупредила об угрозе приостановки добычи на месторождении Johan Sverdrup в Северном море, если забастовка рабочих, объявленная на прошлой неделе, продлится до 14 октября.



Пока бастуют 43 работника месторождения. Это пока не сказалось на работе Johan Sverdrup. Забастовку устроил профсоюз Lederne, который не смог достичь соглашения с нефтегазовой ассоциацией Norwegian Oil & Gas по вопросам оплаты труда.



"Ситуация изменится, если забастовка продлится до 14 октября. Это объясняется запланированной ротацией персонала, поскольку будет недостаточно квалифицированного персонала для проведения основных операций на Johan Sverdrup", - предупредила Equinor.



В компании надеются, что стороны все же договорятся.



По данным Equinor, Johan Sverdrup является третьим крупнейшим месторождением на норвежском шельфе.



В понедельник Equinor приостановила работу на месторождениях Gudrun, Gina Krog, Kvitebjorn и Valemon в Северном море из-за забастовки 54 рабочих.



Во вторник Lederne сообщил, что еще 93 рабочих присоединятся к забастовке, что, в частности, затронет работу двух платформ Oseberg и месторождения Kristin, операторами которых является Equinor. Забастовка продлится по меньшей мере до 10 октября из-за забуксовавших переговоров.



7 октября стало известно, что Equinor отложит запуск трех проектов в области разработки нефти и газа на шельфе Норвегии в связи с их удорожанием из-за пандемии и ослабления норвежской кроны.



Карантинные меры, ограниченная мобильность персонала, сокращение рабочей силы и требования социального дистанцирования привели к снижению активности на большинстве строительных площадок, вызывая задержки, рост стоимости и последствия для дальнейшей работы, сообщается в пресс-релизе компании.



Ослабление норвежской валюты за последний год увеличило стоимость ряда разрабатываемых проектов, поскольку расчеты по некоторым крупным контрактам, в том числе с норвежскими поставщиками, проводятся полностью или частично в иностранной валюте, отмечает Equinor.



Проекты разработки месторождений Martin Linge, Johan Castberg и Njord претерпели наибольшие изменения стоимости с тех пор, как были представлены планы разработки и эксплуатации, и их запуск теперь будет отложен. Запуск проекта Martin Linge в Северном море откладывается до лета 2021 года, Johan Castberg в Баренцевом море - до четвертого квартала 2023 года, Njord Future в Норвежском море - до 2021 года. Ранее запуск Martin Linge планировался в конце 2020 года, Johan Castberg - в 2022 году, Njord - в 2020 году.



Equinor отметила непредсказуемость ситуации и не исключила дополнительных последствий для своих проектов.



