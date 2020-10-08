ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.

ОПЗ заявил о возвращении себе статуса крупнейшего налогоплательщика.

Акционерное общество «Одесский припортовый завод» заявляет, что предприятие улучшило финансовые показатели своей деятельности и вернуло себе статус крупнейшего налогоплательщика.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ОПЗ, комментируя информацию в СМИ о якобы существовании «газового схематоза»,из-за которого с завода «выкачиваются деньги».

«Согласно Правилам поставки природного газа, утвержденных постановлением НКРЭКУ, Акционерное общество «Одесский припортовый завод» не имеет возможности осуществлять производственную деятельность через прямые поставки природного газа. На предприятие наложены ограничения из-за задолженности перед НАК «Нафтогаз Украины».

Таким образом, в условиях действующего законодательства для АО «ОПЗ» единственным возможным вариантом является работа по давальческому договору. Это позволяет стабильно работать предприятию, содержать кадровый потенциал, обеспечивать бесперебойную эксплуатацию технологического оборудования и платить налоги в бюджеты всех уровней», - заявили в пресс-службе.

В ОПЗ добавили, что только за 9 месяцев текущего года АО «ОПЗ» перечислило 450 млн грн налогов и сборов против 182 млн грн за аналогичный период 2019 года.

«В сентябре этого года Акционерное общество «Одесский припортовый завод» по показателям достигнутых доходов за последние 12 месяцев снова вернуло себе статус крупнейшего налогоплательщика», - подтвердили в пресс-службе предприятия.

Вместе с тем в ОПЗ добавили, что основное влияние на показатель финансовой отчетности осуществило значение курса НБУ гривни к доллару США.

«Укрепление курса национальной валюты в течение 1-го полугодия 2019 года в среднем на 5,4% привело к положительным курсовым разницам в размере457,3 млн грн в составе доходов предприятия. Обратная ситуация наблюдалась в аналогичном периоде 2020 года. Рост курса гривни в среднем на 12,7% привел к возникновению отрицательных курсовых разниц в размере 965 млн грн в составе расходов предприятия.

Таким образом, анализ финансовой отчетности по результатам деятельности АО «ОПЗ» по первому полугодию 2020 года свидетельствует об улучшении показателей работы предприятия по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Без учета влияния курсовых разниц в 1-м полугодии 2020 года АО «ОПЗ» получило операционную прибыль в размере 54,2 млн грн против убытка 104,7 млн грн за первое полугодие 2019 года», - пояснили в пресс-службе предприятия.

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Ранее в некоторых СМИ появились публикации, где утверждалось, что по итогам первого полугодия 2020 года ОПЗ, якобы, получил чистый убыток в размере 1,17 млрд грн, в то время как за аналогичный период 2019 года чистая прибыль предприятия составила 350,67 млн грн.

По мнению авторов публикации, причиной этого является «газовый схематоз» якобы привычная практика на заводе, что позволяет «выкачивать деньги» с предприятия.

МинПром по материалам Укринформ

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