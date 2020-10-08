Британская Vaultex поможет НБУ реформировать наличный рынок

Британская компания Vaultex обменяется опытом и будет сотрудничать с Национальным банком по переходу на делегированную модель наличного обращения. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Соответствующий меморандум о договоренности по поддержке внедрения Стратегии денежного обращения Национального банка 7 октября подписали председатель НБУ Кирилл Шевченко и исполнительный директор компании Vaultex Фил Вон.

Что известно о Vaultex

Компания Vaultex — одна из крупнейших британских компаний, которая занимается обработкой наличности. Является одним из четырех участников делегированной модели наличного обращения в Великобритании — Note Circulation Scheme (NCS), принятой Банком Англии.

Компания Vaultex, учитывая ее многолетний опыт в сфере организации наличного обращения, предоставит НБУ поддержку в реализации составляющих Стратегии развития финансового сектора до 2025 года, касающихся дальнейшего совершенствования системы обеспечения наличного обращения государства.

В частности, речь пойдет об обмене опытом в вопросах:

создание единых стандартов, правил, систем и принципов обработки наличности;

разработки и внедрения делегированного модели наличного обращения, учитывая опыт Великобритании;

методов, практики и процессов, которые могут способствовать оптимизации расходов, связанных с управлением наличным циклом.

Предыстория

С 2016 года в Украине начался переход от частично контролируемой модели организации наличного обращения, существовавшей ранее, на делегированную модель, суть которой заключается в том, что НБУ передает собственные запасы наличности на хранение уполномоченным банкам для обеспечения наличными регионов.

Обеспечение наличного обращения в регионах будет осуществляться инфраструктурой уполномоченных банков, а в перспективе — с привлечением третьих участников (СИТ-компаний) в соответствии с правилами, определенными НБУ.

Учитывая мировые тенденции, трансформационные процессы, происходящие в центробанке Украины, внедрение проекта Cashless economy, делегированная модель организации наличного обращения является целесообразной в Украине.