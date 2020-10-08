За 9 мес. товарооборот Украины составил более 73 млрд долл

За 9 мес. товарооборот Украины составил более 73 млрд долл

 За 9 месяцев текущего года в Украину импортировали товаров на более $38 млрд, а экспортировали из Украины - на $35,1 млрд, сообщает Государственная таможенная служба. 

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на $5,1 млрд или на 11,8%, уменьшение экспорта составило $2,1 млрд или 5,6%. 

Сальдо (разница между экспортом и импортом) - отрицательное - $2,9 млрд. Всего за 9 месяцев 2020 года товарооборот Украины составил более $73 млрд. 

Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай - $5,8 млрд, Германия - $3,7 млрд и РоSSия - $3,4 млрд. 

Экспортировали из Украины больше всего в Китай - на $4,8 млрд, Польшу - на $2,3 млрд, РоSSию - $2 млрд. 

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров относятся зерновые - на $6,8 млрд, черные металлы - на $5,8 млрд, подсолнечное масло - на $4 млрд. 

Больше всего импортировали в Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки - $5,7 млрд, машины, оборудование и механические устройства - $4,3 млрд, средства наземного транспорта - $3,8 млрд.

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