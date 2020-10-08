Ферросплавщики предлагают ввести мораторий на повышение тарифов на э/энергию

Украинские производители ферросплавной продукции выступают за введение моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии. Такое предложение озвучил Александр Завгородний, директор по экономике и труду Никопольского завода ферросплавов.



"Ферросплавные заводы не пользуются никакими льготами при оплате электроэнергии при том, что являются крупнейшими потребителями электроэнергии в металлургии. В связи с этим происходит значительный спад объемов производства предприятий, что приводит к сокращению объемов потребления электроэнергии. Мы предлагаем ввести мораторий на повышение тарифов, пока не возобновится рост потребления электроэнергии в Украине", - сказал он.



По его словам, "Укрэнерго" незаконно пытается второй раз за год поднять тариф и делает это с нарушением сроков рассмотрения.



Олег Качко, член правления Запорожского завода ферросплавов, считает, что на сегодня у "Укрэнерго" нет никаких оснований повышать тариф на передачу.



"Повышение тарифов с 1 августа текущего года уже привело к сокращению производства на ЗЗФ на 60%, а предприятие оказалось на грани рентабельности. В случае нового повышения мы будем рассматривать вопрос остановки предприятия, что в свою очередь приведет к значительному спаду потребления электроэнергии в Украине", - сказал он.



Топ-менеджер также поддержал идею введения моратория на повышение тарифов на передачу электроэнергии до стабилизации ситуации с пандемией в стране.



Павел Литун, главный энергетик Покровского ГОКа, отметил, что очередной рост тарифов "Укрэнерго" несет в себе большие риски для всей промышленности Украины.



"Для Покровского ГОКа – это реальная угроза постановки предприятия, что в целом приведет к негативным последствиям для страны в целом, например, сокращение отчислений в бюджет", - отметил он.



Более того, П.Литун выступил за мораторий на повышение тарифов на передачу для сохранения бесперебойной работы горно-металлургического комплекса Украины.



Владимир Боднар, заместитель главы правления по экономике и финансам Марганецкого ГОКа, заявил, что в случае остановки ферросплавных предприятий из-за роста тарифов на э/энергию работа Марганецкого ГОКа также будет остановлена.



"Кроме того, наше предприятие является градообразующий, соответственно, его остановка приведет к упадку всего города", - сказал он, поддержав идею введения моратория на повышение тарифов на передачу э/энергии.

