СБУ разоблачила группировку, присваивавшую средства под видом биржевых торгов

Злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан на сумму от $1 до $5 тысяч с каждого.

Служба безопасности Украины прекратила деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

"Организовали схему трое граждан одной из стран Ближнего Востока. По их указанию в центре столицы были созданы 3 колл-центра. Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что после перечисления злоумышленникам средств через электронные платежные системы клиенту создавали "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.

Для создания этого веб-ресурса организаторы использовали элементы оборудования для онлайн игрового бизнеса, запрещенного в Украине.

Также с помощью специально разработанного программного обеспечения имитировали для инвесторов трансляцию электронной торговли на международных биржах. После решения клиента получить свои деньги, ему сообщали о банкротстве компании.

По данным СБУ , злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан. Суммы "инвестиций" колебались от 1 до 5 тысяч долларов США с каждого клиента. Средства легализовали через анонимные крипто-кошельки.

Во время обыска правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати субъектов предпринимательской деятельности, которые функционировали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов.

В СБУ добавили, что работу колл-центров без официального трудоустройства обеспечивали более 200 студентов, иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.