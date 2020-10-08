СБУ разоблачила группировку, присваивавшую средства под видом биржевых торгов
Злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан на сумму от $1 до $5 тысяч с каждого.
Служба безопасности Украины прекратила деятельность псевдоброкерских центров, которые под видом торгов на международных фондовых биржах присваивали средства инвесторов.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Организовали схему трое граждан одной из стран Ближнего Востока. По их указанию в центре столицы были созданы 3 колл-центра. Операторы якобы от имени известной инвестиционной компании звонили клиентам и предлагали инвестировать деньги в акции известных компаний на международных фондовых биржах", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что после перечисления злоумышленникам средств через электронные платежные системы клиенту создавали "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции.
Для создания этого веб-ресурса организаторы использовали элементы оборудования для онлайн игрового бизнеса, запрещенного в Украине.
Также с помощью специально разработанного программного обеспечения имитировали для инвесторов трансляцию электронной торговли на международных биржах. После решения клиента получить свои деньги, ему сообщали о банкротстве компании.
По данным СБУ, злоумышленники действовали в течение нескольких лет и успели присвоить средства нескольких тысяч граждан. Суммы "инвестиций" колебались от 1 до 5 тысяч долларов США с каждого клиента. Средства легализовали через анонимные крипто-кошельки.
Во время обыска правоохранители изъяли компьютерное и серверное оборудование, документацию, печати субъектов предпринимательской деятельности, которые функционировали без надлежащего налогового оформления и уклонялись от уплаты налогов.
В СБУ добавили, что работу колл-центров без официального трудоустройства обеспечивали более 200 студентов, иностранцев из стран Ближнего Востока и Африки, среди которых были нелегальные мигранты.
Напомним, вчера СБУ заблокировала работу конвертационного центра с оборотом 15 млрд гривен. К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.