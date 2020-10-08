На выплаты медикам из-за COVID-19 выделили более 233 млн грн, - Минсоцполитики
Средства выделены из антиковидного фонда.
На выплаты компенсаций медицинским работникам из-за COVID-19 из Фонда борьбы с коронавирусом выделили более 233 млн гривен.
Об этом сообщили в Министерстве социальной политики на запрос Радио Свобода.
"Министерству социальной политики из фонда выделены средства на бюджетную программу «Финансовая помощь Фонда социального страхования Украины, которая выделена из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, и ее последствиями для выплаты страховых выплат медицинским работникам государственных и коммунальных учреждений здравоохранения и членам их семей» на общую сумму 233,322 млн гривен", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Минздрав за 4 месяца потратил менее 2% из антиковидного Фонда.
МОЗ обещало начать выплачивать медикам повышенные зарплаты в конце сентября.