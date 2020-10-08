В США на аукционе продали скелет тиранозавра за рекордные 31,8 млн долларов

Эти ископаемые останки считаются одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов тиранозавров.

В США на аукционе продали скелет тиранозавра за рекордные 31,8 млн долларов
Фото: bbc.com

На аукционе Christie's в Нью-Йорке продали почти целый скелет тиранозавра рекс по имени Стэн. Ископаемые останки возрастом 67 млн лет купил анонимный участник торгов за 31,8 млн долларов.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что начальная цена экспоната составляла 6-8 млн долларов, но участники интернет-аукциона быстро начали ее повышать. Итоговая цена значительно превысила предыдущий рекорд - в 1997 году другого тиранозавра по имени Сью продали за 8,4 млн долларов.

Скелет примерно 4 м высотой и 11 м длиной. Его нашли в 1987 году в геологической формации Гэл-Крик в Южной Дакоте. Существо назвали в честь его первооткрывателя - палеонтолога-любителя Стэна Сакрисона.

Эти ископаемые останки считаются одним из наиболее хорошо сохранившихся образцов тиранозавров.

Имя нового владельца в Christie's объявить отказались. Существуют опасения, что остатки тираннозавра «спрячут» в закрытой частной коллекции.

"Если вы видели тиранозавра в музее, скорее всего, это был отливок Стена. Его череп, пожалуй, сохранился лучше, учитывая, что нашли только его отдельные элементы, которые тщательно подготовили и прекрасно реконструировали", - рассказал британский эксперт по динозаврам профессор Фил Мэннинг.

Он добавил: надеется, что экспонат оставят в открытом доступе.

Напомним, ранее в сентябре в Одессе

пытались незаконно продать военный городок.

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