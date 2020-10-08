В Конгрессе США предложили "разделить" Apple, Amazon, Facebook и Google

Республиканцы уже высказали возражения против некоторых предложений в отчете.

В Конгрессе США предложили
Фото: Depositphotos/guynamedjames

Результаты 16-месячного расследования конкурентной практики в Apple, Amazon, Facebook и Google, которое проводили представители Конгресса от Демократической партии, показало, что эти интернет-гиганты имеют монопольное положение на американском рынке.

Об этом пишет CNBC.

В отчете представителей Конгресса содержатся рекомендации в части изменений в антимонопольное законодательство и правоприменение, которые могут привести к серьезным изменениям для крупных технологических компаний. Среди них - выделение или отделение частей их бизнеса или осложнение покупки мелких компаний.

В отчете почти на 450 страниц сотрудники демократического большинства изложили свои выводы из слушаний, интервью и 1,3 миллиона документов, которые они проанализировали в течение всего расследования.

Представителей Демократической партии, среди прочего, рекомендовали:

  • ввести структурные разделения и запретить доминирующим платформам входить в соседние направления бизнеса. Это означает, что такие компании могут быть принудительно разделены или различные их направления бизнеса могут быть функционально отделены от материнской компании. Среди таких сценариев - принуждение Google продать и отделить YouTube, или Facebook сделать то же с Instagram и WhatsApp.
  • заставить доминирующие платформы перестать отдавать предпочтение собственным сервисам. Вместо этого предлагается заставить их предлагать клиентам "равные условия для равных продуктов и услуг".
  • требовать от доминирующих компаний сделать свои услуги совместимыми с конкурентами.
  • заставить Федеральную торговую комиссию регулярно собирать данные о концентрации активов.
  • указать антимонопольным агентствам расценивать слияния доминирующих платформ по умолчанию как антиконкурентные и заставить компании, которые обьединяются, доказывать, что сделка не повредит конкуренции.

Республиканцы уже высказали возражения против некоторых предложений в отчете, в частности против введения структурных разделов.

Напомним, ранее в сентябре больше десятка разработчиков мобильных сервисов и приложений

объединились против корпораций Apple и Google, добиваясь пересмотра комиссий в онлайн-магазинах.

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