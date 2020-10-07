Из коронавирусного Фонда на ремонт дорог потратили 14 млрд грн

Из коронавирусного Фонда на ремонт дорог потратили 14 млрд грн

Расходы специально созданного для борьбы с распространением коронавируса фонда на ремонт и строительство дорог к 5 октября профинансированы на 13 млрд грн. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передает БизнесЦензор.

В то же время, по данным на сайте министерства, по состоянию на 1 октября на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 из государственного бюджета потрачено 3,39 млрд грн.

В целом за счет бюджетов всех уровней на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 осуществлено платежей на сумму 6,75 млрд грн. В том числе 3,36 млрд грн - из местных бюджетов. За сентябрь на эти цели потрачено 1,4 млрд грн.

Как сообщалось, Кабинет министров 1 июля принял решение о выделении на строительство и ремонт дорог 35 млрд грн из специального Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями общим объемом 64,7 млрд грн.

18 июня Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год", для направления средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 и ее последствиями на строительство и ремонт дорог, а также закупку оборудования для больниц. Президент Владимир Зеленский подписал указанный закон 22 июня.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Запорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДСЗапорожсталь возглавила перечень крупнейших получателей НДС
Азовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грнАзовсталь модернизирует конвертер за 96 млн грн
Грузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подрядГрузоперевозки по Днепру падают шестой месяц подряд
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грнЗа 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
Fitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам МетинвестаFitch присвоил финальный рейтинг ВВ- новым евробондам Метинвеста
Блок рекламы


Похожие новости
Газпром не собирается платить Польше 7,6 млрд долл. штрафаГазпром не собирается платить Польше 7,6 млрд долл. штрафа
Польша оштрафовала роSSийский "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока-2"Польша оштрафовала роSSийский "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока-2"
В Раде предложили выделить Минстратегпрому дополнительные 5 млрд грнВ Раде предложили выделить Минстратегпрому дополнительные 5 млрд грн
СБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривенСБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен
Международные резервы Украины в сентябре уменьшились до $ 26,5 млрдМеждународные резервы Украины в сентябре уменьшились до $ 26,5 млрд
Трамп требует выделить 25 млрд долл. авиакомпаниям, увольняющим тысячи сотрудниковТрамп требует выделить 25 млрд долл. авиакомпаниям, увольняющим тысячи сотрудников
НСЗУ выплатила более 5 млрд грн за экстренную медицинскую помощьНСЗУ выплатила более 5 млрд грн за экстренную медицинскую помощь
Дефицит Пенсионного фонда составляет 17,2 миллиардаДефицит Пенсионного фонда составляет 17,2 миллиарда
За 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грнЗа 8 лет Запорожсталь направила на экомодернизацию 15 млрд грн
Из-за коронавируса европейский медиарынок потеряет 10 млрд евроИз-за коронавируса европейский медиарынок потеряет 10 млрд евро
Последние новости
Подгружаем последние новости