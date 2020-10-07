УГМК рассмотрит вопрос продажи акций Сергея Таруты самой компании

УГМК рассмотрит вопрос продажи акций Сергея Таруты самой компании

На внеочередном собрании 16 октября будет рассматриваться вопрос продажи нынешним акционерам Украинской горно-металлургической компании акций, которыми владеет компания.

В начале 2020 года народный депутат Украины Сергей Тарута продал принадлежавшие ему акции ЧАО "Украинская горно-металлургическая компания" (УГМК). Согласно информации из официальных реестров, в четвертом квартале 2019 года компания FRANKIRO HOLDINGS LIMITED (Кипр), которая принадлежит С.Таруте, владела 34,1639% акций УГМК. В первом квартале 2020 года этот показатель сократился до 0%.

Покупателем акций стала сама УГМК. В компании не ответили на вопрос о сумме, за которую были выкуплены акции С.Таруты, сославшись, что это закрытая информация. В декларации нардепа за 2019 год эта сделка также не отражена.

«Компания продолжает осуществлять торговлю металлом», — ответили в УГМК.

В первом квартале 2020 года доля TROTIO HOLDINGS LIMITED (Кипр, принадлежит другим акционерам металлотрейдера) увеличилась до 50% акций УГМК. А во втором квартале уменьшилась до 30,418%.

При этом у компании появились два акционера, доля каждого из которых превысила 15,2% - LEADPOINT LIMITED и LANACOMO LIMITED (обе Кипр). Согласно реестру Министерства юстиции Украины, их бенефициарными собственниками являются Сергей Удовенко и Ольга Щиголева соответственно. Они оба ранее были связаны с различными бизнесами акционеров корпорации ИСД. Бенефициарный собственник TROTIO HOLDINGS LIMITED не указан.

МинПром по материалам uaprom.info

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