Нова пошта приостановила сервис безопасных онлайн-покупок. Причина — схемы мошенников

С 7 октября Нова пошта приостанавливает предоставление услуги «сейф-сервис», пилот которой запустили в августе для осуществления безопасных онлайн-сделок. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Нова пошта приостановила сервис безопасных онлайн-покупок. Причина — схемы мошенников
Фото: mind.ua

Как работала услуга

С помощью «сейф-сервиса» продавец заказывал услугу через мобильное приложение или бизнес-кабинет. При этом денежные средства за товар не шли сразу на счет продавца, а резервировались.

Только после того, как покупатель осматривал и забирал посылку, деньги перечислялись на карту продавцу.

Мошенники не спят

«К сожалению, мы видим, что услугой начали злоупотреблять мошенники. Они якобы от имени Новой пошти присылают клиентам смс-сообщение с номером несуществующей экспресс-накладной и ссылкой на поддельный сайт для оплаты.

Мы постоянно блокируем такие сайты и номера, но мошенники не останавливаются. Поэтому, чтобы защитить своих клиентов компания решила приостановить действие услуги», — сообщают в компании.

Также в Новой почте отмечают, что все сделки, которые были созданы клиентами до момента отключения услуги, будут проведены в обычном порядке.

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