В Минздраве рассказали, сколько стоит лечение одного пациента с covid-19

Лечение одного пациента с тяжелым протеканием covid-19 стоит от 45 тысяч гривен. Об этом рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 7 октября.

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Дорогой covid-19

«Если мы говорим о процессе лечения на одного больного, который имеет тяжелое протекание болезни, то эта сумма — от 45 тысяч гривен. Лекарственные средства учтены в тарифе — это то, что мы переводим непосредственно врачам», — рассказал Максим Степанов.

Министр также отметил, что в тариф, который перечисляют больницам, включены несколько позиций.

В тариф, который мы перечисляем всем без исключения больницам, которые работают с covid-19 входит:

300% заработной платы медицинским работникам, которые непосредственно заняты в лечении covid-19.

непосредственно лекарственные средства и медицинские изделия, которые необходимы для лечения больного covid-19.

Напомним

Ранее в Минздраве заявляли, что стоимость лечения одного больного коронавирусной инфекцией covid-19 в украинских больницах стоит до 10 тысяч грн в сутки.

Также в Минздраве отметили, что финансирование стационарного лечения берут на себя государство и меценаты.

Сколько больных в Украине

По состоянию на 9:00 7 октября в Украине зафиксировано 4753 новых случая коронавирусной болезни covid-19 — это антирекорд количества новых больных в сутки.

Вообще в Украине 239 337 лабораторно подтвержденных случаев covid-19, из них 4597 летальных, 105970 пациентов выздоровели.