Мировая торговля упадет на 9,2% по итогам года — ВТО

ВТО прогнозирует падение объемов мировой торговли по итогам 2020 года на уровне 9,2% по сравнению с предыдущим годом. Обновленный прогноз ВТО опубликован на сайте организации, передает Liga.net.

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Что прогнозируют

Всемирная торговая организация прогнозирует, что в 2021 году объем мировой торговли увеличится на 7,2%, но все еще останется ниже докризисного уровня.

В 2020 году падение составит 9,2% по сравнению с предыдущим годом.

В предыдущем, апрельском, прогнозе ВТО оценивала падение объемов мировой торговли на уровне 12,9%.

«Стабильное увеличение количества торговых операций в июне и июле вернуло оптимизм относительно развития мировой торговли в 2020 году. В эти месяцы особенно оживленно шла торговля товарами, непосредственно связанными с противодействием пандемии Covid-19», – говорится в сообщении.

ВТО прогнозирует, что объем мировой торговли увеличится на 7,2% в 2021 году по сравнению с показателем 2020 года.

«Это все еще гораздо меньше, чем 21,3% роста, прогнозируемого перед началом пандемии», – указывает ВТО.

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