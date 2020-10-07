Американский инвестор прогнозирует «страшный кризис» в 2021 году

Американский инвестор, владелец Rogers Holdings Джим Роджерс предсказал «самый страшный» медвежий рынок в 2021 году. Об этом он заявил в ходе прямого телемоста, организованного RBC Talks, пишет РБК.

Фото: rbc.ru

Прогноз инвестора

Фискальные и монетарные стимулы, которые вводят власти по всему миру в расчете сгладить влияние коронавируса на экономику, в будущем скажутся мировых рынках.

«В США через месяц будут выборы — и поэтому американское правительство печатает деньги и выбрасывает их на рынок, как сумасшедшее. То же самое происходит и в других странах, и в Японии, и в Европе, в Великобритании. Именно поэтому я предполагаю, что в следующем году будет страшный кризис, будет страшный медвежий рынок», — заявил Роджерс.

Инвестор отметил, что в США уже давно не было затяжного падения рынков — в последний раз такое наблюдалось в 2008-2009 годах. Роджерс подчеркнул, что он ждет этого из-за «печатания» гигантских объемов денег по всему миру.

«Это будет такой медвежий рынок, который я раньше никогда в жизни не видел. Поэтому каких-то больших ожиданий именно от рынка у меня нет. Скорее, они пессимистические», — заключил Роджерс.

Инвестор также раскритиковал работу ФРС США в кризис, заявив, что власти делают «массу бессмысленных и глупых вещей, которые приведут только к ухудшению ситуации в будущем».

«Если вы спрашиваете мой рецепт по борьбе с кризисом, то нужно просто закрыть Федрезерв, а главе ФРС Джерому Пауэллу уйти в отставку. Учитывая все те ужасные последствия, которые мы ожидаем от действий почти всех правительств, то в этом смысле Китай и РоSSия сделали меньше ошибок, чем это сделали власти США , Великобритании, Японии. Бюрократов беспокоит только их работа и сохранение своей должности, их совершенно не беспокоит судьба людей. У них нет никакого представления о реальной жизни», — сказал Роджерс.

Он отметил, что в истории США было три Центральных банка, и первые два закрылись, поскольку наделали слишком много ошибок. Роджерс сказал, что рано или поздно закроется и этот ЦБ, имея ввиду Федрезерв, «потому что он делает такое количество ошибок, которое невозможно себе представить в нормальном состоянии».

Напомним

С начала пандемии баланс Федеральной резервной системы США увеличился с $4,1 трлн в марте до $7,1 трлн в сентябре, а баланс ЕЦБ — с €4,7 трлн до €6,534 трлн.

Ранее ФРС снизила ключевую ставку до 0–0,25% и запланировала не поднимать ее выше этого уровня до конца 2022 года. Всего в 2020-м году 25 из 31 ведущих мировых центробанков снизили процентные ставки.

Ранее Роджерс назвал пузырем акции Apple , Amazon и Google .

Джим Роджерс — один из самых знаменитых инвесторов в мире. В 1970-е он вместе с Джорджем Соросом основал фонд Quantum Fund, который за десять лет принес инвесторам 4200% дохода. Несмотря на результаты, в 1980 году Роджерс покинул Уолл-стрит и увлекся путешествиями.