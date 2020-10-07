ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет 7,25 миллиарда

Министерство финансов на аукционе 6 октября привлекло в бюджет 7,245 млрд грн от размещения облигаций внутреннего государственного займа в гривне и долларах. Об этом говорится в сообщении министерства.

ОВГЗ-аукцион: Минфин привлек в бюджет 7,25 миллиарда
Фото: flickr.com

Что предлагали инвестору

Минфин предложил инвесторам три выпуска гривневых ОВГЗ со сроком обращения 3 месяца, 1 год и 3 года, а также 6-месячные долларовые бумаги.

Средневзвешенная доходность по трехмесячным ОВГЗ в гривне составила 7,19%, по годовым — 9,89%, а по трехлетним — 10,95%.

Средневзвешенная доходность шестимесячных долларовых бумаг составила 3,39%. Минфин удовлетворил 24 из 27 поданных на них заявок. От размещения долларовых ОВГЗ бюджет получил $135,3 млн.

Сколько привлекли в бюджет

Минфин удовлетворил все 5 заявок на покупку 3-месячных гривневых ОВГЗ, получив от их продажи 1,57 млрд грн. От продажи годовых бумаг Минфин привлек в бюджет 1,1 млрд грн, удовлетворив 11 из 12 заявок.

В то же время от размещения трехлетних бумаг госбюджет получил всего 728,5 млн грн. При этом Минфин удовлетворил все 6 поданных заявок.

По итогам аукционов в бюджет привлечено 7 млрд 244 млн 862 тыс. 891,86 грн.

Итоги предыдущих аукционов

  • На аукционе 22 сентября Минфин привлек в бюджет 329,650 млн грн от размещения ОВГЗ в гривне.
  • 15 сентября Минфин привлек в бюджет 6,025 млрд грн от размещения ОВГЗ в гривне и долларах, что в 18 раз больше, чем 22 сентября.
  • 8 сентября разместил гривневые ОВГЗ на 1 млрд гривен.
  • 1 сентября министерство разместило гривневые ОВГЗ на 2,8 млрд гривен.
  • В 2019 году Минфин привлек в государственный бюджет 227,6 млрд гривен, 4,3 млрд долларов и 387 млн ??евро за счет размещения ОВГЗ.

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