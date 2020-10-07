ФГВФЛ выплатил вкладчикам банка Аркада более 70 миллионов

По состоянию на 7 октября 2020 года общая сумма средств, полученных вкладчиками этого банка, превысила 70 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

ФГВФЛ выплатил вкладчикам банка Аркада более 70 миллионов
Фото: www.epravda.com.ua

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продолжает выплачивать средства вкладчикам банка Аркада по договорам банковского вклада, независимо от даты их окончания, и по договорам банковского счета в пределах гарантированной суммы 200 тыс. грн.

Как получить сбережения

Для получения денег вкладчики должны иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и идентификационный номер.

Выплата средств осуществляется в соответствии с общим реестром — перечнем вкладчиков банка, имеющих право на возмещение по вкладам до 200 тыс. грн.

Согласно реестру Фонд выплатит владельцам 4,6 тыс. счетов денежные средства на общую сумму около 257 млн ??грн.

Где можно получить средства

Банки-агенты Фонда по выплате возмещения:

  • Кредобанк;
  • Правекс-Банк;
  • Альфа-Банк;
  • Укргазбанк;
  • ПУМБ;
  • ТАСкомбанк;
  • Идея Банк;
  • банк «Пивденный»;
  • ПриватБанк;
  • УниверсалБанк;
  • Ощадбанк.

Напомним

Согласно законодательству возмещение средств, переданных банку в доверительное управление, не гарантируется, поэтому Фонд в пределах своих полномочий принимает все меры для назначения нового уполномоченного банка по управлению активами пенсионных и детского фондов банка.

Фонд обратился в Кабинет Министров Украины и холдинговую компанию «Киевгорстрой» с запросом о назначении нового уполномоченного банка по управлению активами двух пенсионных и одного детского фондов банка Аркада, который осуществлял доверительное управление средствами их участников.

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