Киевский апелляционный суд признал 890 га земель территорией города Буча

Киевский апелляционный суд признал территорией города Буча 890 гектаров земель, расположенных в Лесной Буче. На этой территории проживает более 26 тысяч жителей Бучи.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Бучанского городского совета на странице в соцсети Facebook.

Как сообщается, 890 гектаров Лесной Бучи, где проживает более 26 тысяч человек, Киевским апелляционным судом признано территорией города Буча.

“Это означает, что все жители Бучи, которые не могли оформить собственные земельные участки из-за политического давления и заказных судебных дел, вскоре смогут это сделать”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что судебный спор о том, кому же принадлежит земля в Буче – бучанской общине или Кабмину – продолжается почти 6 лет. Как считают в Бучанском горсовете решение Киевского апелляционного суда ставит точку в этой скандальной истории.

“Имея неопровержимые факты – границы города Буча, генплан, решение областного совета и Верховной Рады – нам удалось в судебной инстанции защитить право общины и ее представительного органа на местное управление, защитив наши границы”, – прокомментировал решение суда Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

В Бучанском горсовете напомнили, что решением Ирпенского городского суда от 17 октября 2014 года, почти весь город Буча в его исторических границах площадью 890 га был признан лесом I категории, владельцем которого является государство, а не община Бучи.

В апреле 2020 года Ирпенский городской суд вынес решение об отмене этого решения и принял новое, которым в удовлетворении иска прокуратуры отказал.

Отмечается, что апелляция закрепила землю за Бучанской общиной, решение вступило в законную силу, однако оно еще может быть обжаловано в Верховном Суде Украины.

Ранее KV сообщала, что Верховный суд Украины принял постановление по делу № 911/3297/16, которым полностью отказал в исковых требованиях прокуратуры Киевской области к Бучанскому городскому совету (Киевская обл.) и ООО “ТИС” о признании недействительным решения горсовета и договора аренды, а также истребовании земельного участка бывшей “Бучанской лесной дачи” в пользу государства. Решение окончательное и обжалованию не подлежит.

Фото: пресс-служба Бучанского горсовета.