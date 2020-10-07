Газпром не собирается платить Польше 7,6 млрд долл. штрафа

"Газпром" принципиально не согласен с позицией польского антимонопольного органа (UOKiK) и вынесенным им 6 октября 2020 года решением о наложении на монополию штрафа в размере около 6,467 млрд евро, собирается обжаловать этот штраф, говорится в заявлении компании.



"Газпром" и европейские компании обвиняются в несогласованном с польскими властями создании совместного предприятия для реализации проекта "Северный поток 2". Фактически проект реализован не СП, а дочерней компанией "Газпрома" с привлечением заемного финансирования", - отметили в "Газпроме".



"Решение UOKiK нарушает принципы законности, соразмерности и справедливого разбирательства, а беспрецедентная величина штрафа свидетельствует о желании любыми средствами противодействовать реализации проекта "Северный поток 2". "Газпром" обязательно воспользуется своим правом на обжалование решения, поскольку не нарушал антимонопольное законодательство республики Польши . При обжаловании решения UOKiK оно не подлежит исполнению до момента вступления в силу соответствующего решения суда", - говорится в заявлении.



Ранее UOKiK сообщил, что наложил штраф на "Газпром" в размере свыше 29 млрд злотых (7,6 млрд долл. по текущему курсу) и штраф свыше 234 млн злотых (61 млн долл.) на 5 остальных компаний, участвующих в строительстве газопровода. Как пояснил глава регулятора Томаш Хрустны, который был процитирован в пресс-релизе, эти штрафы - "следствие отсутствия согласия (UOKiK - ИФ) на сделку "Северный поток 2".



"Разбирательство, проведенное польским антимонопольным органом, показало, что в 2017 г., несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний заключили ряд соглашений о финансировании "Северного потока 2", что в результате было подтверждением их важной и необходимой роли во всем проекте. Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и ряда полномочий, например, возможности вмешательства в деятельность "Северного потока 2", - отмечалось в сообщении польского регулятора.



Поскольку компании действовали преднамеренно, поэтому они были наказаны максимальными финансовыми санкциями - 10% их годового оборота, пояснили в UOKiK.



"Я не нашел никаких смягчающих обстоятельств. Действия 6 компаний оказали отрицательное влияние на конкуренцию на рынке газа в Польше. С точки зрения энергетической безопасности это предприятие делит Европу на две части, с границей на Одере", - пояснил Т.Хрустны.



