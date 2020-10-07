Antofagasta хочет добывать медь в Миннесоте

Antofagasta хочет добывать медь в Миннесоте

Чилийская компания Antofagasta обратилась к властям американского штата Миннесота за экологическим разрешением на разработку медно-никелевого месторождения Twin Metals.

Как сообщил генеральный директор компании Иван Арриагада, Antofagasta ведет разведку этого месторождения с 2006 г. В 2018 г. был составлен предварительный проект добычи руды подземным способом с минимальной нагрузкой на окружающую среду.

Предполагается, что на Twin Metals будет перерабатываться до 18 тыс. т руды в день. Годовая производительность оценивается в 42 тыс. т меди. В качестве побочных продуктов планируется получение никеля и платиновых металлов.

Процесс получения всех необходимых разрешений может занять несколько лет. По словам И.Арриагады, спрос на медь постоянно растет в таких секторах как альтернативная энергетика и производство электромобилей. По его данным, сегодня в "зеленом" транспортном секторе используется около 200 тыс. т меди в год, но к 2030 г. этот показатель может достигнуть 1 млн т в год.

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