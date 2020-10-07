Польша оштрафовала роSSийский "Газпром" на $7,6 млрд из-за "Северного потока-2"

Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность "Северного Потока-2".

Антимонопольный комитет Польши UOKiK оштрафовал роSSийский "Газпром" на $7,6 млрд и наложил штраф в размере $61 млн на пять компаний, финансирующих "Северный поток-2", за строительство газопровода без его согласия.

Об этом говорится в сообщении UOKiK.

"Согласно решению президента Управления по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2", - говорится в заявлении.

Производство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума "Северный поток-1") заключили ряд соглашений по финансированию "Северного Потока-2".

Это, в свою очередь, подтвердило их важную и необходимую роль во всем проекте. Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность "Северного Потока-2".

Напомним, в августе Польша оштрафовала "Газпром" на $57 млн из-за "Северного потока-2". РоSSийский монополист отказался предоставить документы о финансировании строительства газопровода.

Расследование по "Северному потоку-2" продолжается в Польше несколько лет. В прошлом году Управление по конкуренции и защите прав потребителей Польши оштрафовало одного из участников проекта, компанию Engie, на 40 миллионов евро также за отказ предоставить документы и другую необходимую для расследования информацию.