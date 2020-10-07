Ощадбанк рассказал о сроке действия карт до конца карантина

Ощадбанк рассказал своим клиентам, что нужно делать с банковскими карточками, срок действия которых истекает до 1 ноября. Именно до этой даты в Украине официально продлен карантин.

Ощадбанк рассказал об аннулировании карт клиентов до ноября

Клиентов успокоили, заявив, что банковские карты "Ощадбанка", выданные внутренне перемещенным лицам по тарифу "Мой счет", срок действия которых истекает в период карантина, не будут блокироваться до 1 ноября. В финучреждение об автоматическом аннулировании карт после 1 ноября, в случае очередного продления карантина, ничего не сообщили.

Если адаптивный карантин не продлят, то выпуск и доставка банковских карт будет и далее осуществляться по графику, и об их прибытии в отделения "Ощадбанка" клиентов будут уведомлять СМС-сообщениями. Забрать свою карту можно будет в выбранном вами отделении. Старая карта сразу же будет деактивирована после активации новой карты.

Ощадбанк рассказал об аннулировании карт клиентов до ноября

Продленные на период действия карантина карты можно использовать, несмотря на окончание срока действия. Банкоматы и терминалы их принимают.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года государство юридически перестанет быть гарантом вкладов клиентов государственного Ощадбанка, а значит украинцам стоит побеспокоится про сохранность своих средств. Государство де-юре снимает с себя ответственность за деньги клиентов, и если банк признают неплатежеспособным, то он не обязан будет возвращать клиентам их деньги.


: Лобанова Єлизавета, Тудей

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