Ощадбанк рассказал о сроке действия карт до конца карантина

Ощадбанк рассказал своим клиентам, что нужно делать с банковскими карточками, срок действия которых истекает до 1 ноября. Именно до этой даты в Украине официально продлен карантин.

Клиентов успокоили, заявив, что банковские карты "Ощадбанка", выданные внутренне перемещенным лицам по тарифу "Мой счет", срок действия которых истекает в период карантина, не будут блокироваться до 1 ноября. В финучреждение об автоматическом аннулировании карт после 1 ноября, в случае очередного продления карантина, ничего не сообщили.

Если адаптивный карантин не продлят, то выпуск и доставка банковских карт будет и далее осуществляться по графику, и об их прибытии в отделения "Ощадбанка" клиентов будут уведомлять СМС-сообщениями. Забрать свою карту можно будет в выбранном вами отделении. Старая карта сразу же будет деактивирована после активации новой карты.

Продленные на период действия карантина карты можно использовать, несмотря на окончание срока действия. Банкоматы и терминалы их принимают.

Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 года государство юридически перестанет быть гарантом вкладов клиентов государственного Ощадбанка, а значит украинцам стоит побеспокоится про сохранность своих средств. Государство де-юре снимает с себя ответственность за деньги клиентов, и если банк признают неплатежеспособным, то он не обязан будет возвращать клиентам их деньги.