В Раде предложили выделить Минстратегпрому дополнительные 5 млрд грн

В Раде предложили выделить Минстратегпрому дополнительные 5 млрд грн

Комитет Рады по вопросам экономразвития предлагает Кабинету министров профинансировать в госбюджете-2021 программы Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности на сумму более 5 млрд грн. Об этом сообщает экспертная организация StateWatch со ссылкой на соответствующее письмо Комитета.

В общем депутаты предлагают доверить новому ведомству больше 8 млрд грн.

В частности, депутаты предлагают профинансировать Министерству такие новые программы:

"Пополнение уставного капитала Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения и государственных предприятий стратегических отраслей промышленности" в сумме 3 млрд грн;

"Государственная поддержка сохранения и создания рабочих мест в стратегических отраслях промышленности, в том числе через механизм удешевления кредитов" в сумму 2 млрд грн;

"Создание и обеспечение текущей деятельности Государственного агентства передовых оборонных исследовательских проектов" в сумме 300 млн грн;

"Исследование, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ и финансовая поддержка развития научной инфраструктуры в стратегических отраслях промышленности" в сумме 125 млн грн;

"Обеспечение жизнедеятельности Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд" в сумме 23,85 млн грн.

"Уже на этапе проектирования бюджета на следующий год закладываются риски неэффективного использования средств Минстратегпрома, так как, во-первых, это ведомство до сих пор нет штата, чтобы осваивать хоть какие-нибудь бюджетные средства.

А во-вторых, в письме КМУ не уточняется, какие именно государственные предприятия и почему, должны получить миллиардную поддержку из бюджета, или на какие именно меры сохранения и создания рабочих мест будут направлены два миллиарда, кроме удешевления кредитов", - комментирует предложения Комитета глава StateWatch Глеб Каневский.

Также Комитет предлагает от Минэкономики передать Минстратегпрому следующие программы:

"Выполнение государственных целевых программ реформирования и развития ОПК, разработку, освоение и внедрение новых технологий, наращивание имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения" в сумме 3,11 млрд грн;
"Исследование, прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам" в сумме 125 млн грн.

В то же время в проекте бюджета на 2021, который подал КМУ, на новое министерство предусмотрели всего 162 млн грн.

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