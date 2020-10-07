Кабмин намерен объединить Центрэнерго с госшахтами

Кабмин намерен объединить Центрэнерго с госшахтами

Кабинет Министров поручил Фонду государственного имущества (ФГИ) разработать проект решения о создании компании на базе государственной энергогенерирующей компанией "Центрэнерго" и государственных угледобывающих компаний до 31 марта 2021 года.

Об этом свидетельствует распоряжение Кабмина от 5 октября 2020 года № 1215-р, передают Українські Новини.

В частности, Кабмин поручил Министерству энергетики, Фонду госимущества и "Центрэнерго" до 31 декабря провести инвентаризацию и аудит государственных угледобывающих шахт, которые пребывают в управлении Минэнерго, и определить перечень эффективных государственных угледобывающих предприятий (шахт) установленной производственной мощностью не более 4,2 млн тонн товарной продукции марки "Г" в год, имущество которых может быть внесено в уставный капитал акционерного общества, которое будет создано на базе "Центрэнерго".

Также Кабмин поручил ФГИ принять меры по прекращению действия договора от 22 декабря 2010 года касательно аренды энергохолдингом ДТЭК шахт госпредприятия "Добропольеуголь" (Донецкая область), а также по обеспечению погашения компанией задолженности по арендной плате и отказу "ДТЭК Добропольеугля" от права на получение компенсации всех неотъемлемых улучшений, выполненных во время действия договора аренды, в качестве компенсации государству за досрочное прекращение договора аренды.

Кроме того, Кабмин поручил Минэнерго и "Центрэнерго" до 25 января 2021 года обеспечить передачу движимого имущества "ДТЭК Добропольеуголь" в собственность государства, которое необходимо для угледобывающей деятельности согласно перечню, определенному комиссией, в соответствии с законодательством.

При этом Кабмин поручил ФГИ до 31 марта 2021 года по результатам проведенной работы внести в установленном порядке правительству проект решения о создании акционерного общества, в уставный капитал которого передаются корпоративные права "Центрэнерго" и имущество угледобывающих предприятий (шахт) согласно перечню, определенному комиссией.

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