Кличко просят привлечь коммунальную компанию-застройщика к достройке двух жилых комплексов на Троещине

Кличко просят привлечь коммунальную компанию-застройщика к достройке двух жилых комплексов на Троещине

Более четырех лет назад в Киеве было остановлено строительство ЖК “Перлина Троещины” и ЖК “Перспектива”. Однако, не сданные в эксплуатацию дома были частично заселены. Мэра Киева Виталия Кличко просят провести аудит этих недостроенных объектов и рассмотреть возможность их достройки с помощью коммунальной компании-застройщика.

Об этом идет речь в материале KV Проблемные недострои. Рейтинг активности депутатов Киевсовета (28 сентября – 4 октября 2020 года).

Член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Киевсовета Юрий Зубко (фракция “Солидарность”)  попросил мэра Киева Виталия Кличко привлечь коммунальную компанию-застройщика для завершения строительства жилого комплекса (ЖК) “Перлина Троещины” (ул. Закревского, 42-А) и ЖК “Перспектива” (ул. Драйзера, 40).

Депутат сообщил, что к нему регулярно поступают обращения покупателей квартир в указанных проблемных объектах строительства. По словам Зубко, в обращениях высказывается просьба привлечь к строительству “добросовестную коммунальную компанию-застройщика”.

Зубко напомнил, что строительство указанных жилых комплексов было остановлено более четырех лет назад. 

“Несмотря на то, что эти дома не сданы в эксплуатацию, они частично заселены и используются жителями. На обоих объектах частью их жителей были созданы организации, которые должны представлять интересы инвесторов и способствовать завершению строительства, однако из-за отсутствия опыта и необходимых средств реальных сдвигов в решении проблемы за последние годы нет”, – говорится в обращении депутата.

Зубко также попросил мэра Киева провести аудит этих недостроенных объектов и рассмотреть возможность достройки жилых комплексов “Перлина Троещины” и “Перспектива”.

Фото: Google Maps.


Игорь Бровко, КиевВласть

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