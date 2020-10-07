Кличко просят привлечь коммунальную компанию-застройщика к достройке двух жилых комплексов на Троещине
Более четырех лет назад в Киеве было остановлено строительство ЖК “Перлина Троещины” и ЖК “Перспектива”. Однако, не сданные в эксплуатацию дома были частично заселены. Мэра Киева Виталия Кличко просят провести аудит этих недостроенных объектов и рассмотреть возможность их достройки с помощью коммунальной компании-застройщика.
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Член комиссии по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования Киевсовета Юрий Зубко (фракция “Солидарность”)
Депутат сообщил, что к нему регулярно поступают обращения покупателей квартир в указанных проблемных объектах строительства. По словам Зубко, в обращениях высказывается просьба привлечь к строительству “добросовестную коммунальную компанию-застройщика”.
Зубко напомнил, что строительство указанных жилых комплексов было остановлено более четырех лет назад.
“Несмотря на то, что эти дома не сданы в эксплуатацию, они частично заселены и используются жителями. На обоих объектах частью их жителей были созданы организации, которые должны представлять интересы инвесторов и способствовать завершению строительства, однако из-за отсутствия опыта и необходимых средств реальных сдвигов в решении проблемы за последние годы нет”, – говорится в обращении депутата.
Зубко также попросил мэра Киева провести аудит этих недостроенных объектов и рассмотреть возможность достройки жилых комплексов “Перлина Троещины” и “Перспектива”.
Фото: Google Maps.