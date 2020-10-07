СБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен

К организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы.

СБУ заблокировала работу конвертцентра с оборотом 15 млрд гривен
Фото: пресслужба СБУ

Служба безопасности Украины прекратила в Киеве работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Центр функционировал в течение 2019-2020 годов, организаторы зарегистрировали более 400 фиктивных фирм. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Следствие установило, что к организации этой схемы причастны должностные лица коммерческих банковских учреждений и бывшее руководство Государственной налоговой службы. Они, в частности, давали возможность заказчикам обходить систему автоматизированного мониторинга оценки степени риска. Таким образом злоумышленники получили возможность использовать уязвимости информационно-телекоммуникационных систем ГНС и как следствие - уклоняться от уплаты налогов.

Во время обысков правоохранители обнаружили более 600 печатей фиктивных предприятий, офшорных компаний, нотариусов, налоговых органов, судов и органов местного самоуправления. Также обнаружены учредительные документы фиктивных предприятий, документация по их финансово-хозяйственной деятельности, доверенности, копии паспортов лиц (так называемых "фунтов"), на которых осуществлялась регистрация таких СХД, подтверждающие совершение преступлений.

В СБУ добавили, что конвертационный центр был частью более глобального противоправного механизма формирования сумм налогового кредита по НДС, который ранее блокировала СБУ в ГНС.

Напомним, в январе стало известно, что чиновники налоговой помогали ежемесячно выводить в "тень" 500 млн гривен.

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