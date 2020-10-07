Индия пересмотрит антидемпинг в отношении нержавейки из 7 стран

Индия пересмотрит антидемпинг в отношении нержавейки из 7 стран

Индия начала расследование, в ходе которого будут пересмотрены антидемпинговые меры в отношении импорта некоторых видов холоднокатаного плоского проката из нержавеющей стали, изготовленного металлургическими предприятиями Евросоюза, Китая, США, Таиланда, Тайваня, Южной Африки и Южной Кореи.

Инициаторы пересмотра - Jindal Stainless Ltd., Jindal Stainless (Hisar) Ltd. и Jindal Stainless Steelway Ltd., сообщает Economic Times.

Под расследование попали поставки нержавеющего металлопроката, соответствующего таможенным кодам HS 7219.31, 7219.32, 7219.33, 7219.34, 7219.35 и 7219.90, в течение 2019/20 финансового года.

Впервые 5-летние антидемпинговые меры в отношении указанной металлопродукции ввели в 2010 году. Размер пошлин варьируется в зависимости от производителя или страны происхождения металлопродукции, находится в диапазоне от 4,58% до 57,39% и определяется как разница между базовой ценой и ценой металлопродукции после выгрузки на берег (landed value).


МинПром по материалам МеталлСервис

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