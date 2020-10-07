США окажут прямую финподдержку горнодобывающей компании

Американские власти приняли решение о выделении $25 млн. из средств государственной Финансовой корпорации по международному развитию (DFC) на приобретение пакета акций зарегистрированной в Ирландии компании TechMet, которая занимается добычей редких металлов.



Как отметил генеральный директор TechMet Брайен Менелл, это первый случай, когда правительство США напрямую вкладывает средства в иностранную горнодобывающую компанию.



В настоящее время ирландская компания добывает ванадий, олово, вольфрам и редкоземельные металлы в ряде африканских стран и выпускает литийионные аккумуляторы в Канаде. Средства, предоставленные DFC, предназначаются для финансирования нового проекта компании по добыче никеля и кобальта в Бразилии . По предварительным оценкам, месторождение Piaui содержит до 72 млн. т этих металлов.



Как заявляет Адам Белер, руководитель DFC, американские власти будут продолжать вкладывать средства в производство металлов, используемых для изготовления аккумуляторов, а также редкоземельных металлов, чтобы снизить критическую зависимость от китайского импорта.



Тем временем компания Macquarie Group призывает увеличить капиталовложения в новые никелевые проекты. По ее оценкам, в 2020 г. мировое потребление никеля сократится на 7,3% по сравнению с прошлым годом, а мировой рынок этого металла на ближайшие годы перейдет в состояние избытка предложения. Но в 2024 г. спрос и предложение сбалансируются, а с 2025 г. рынок может столкнуться со значительным дефицитом.

