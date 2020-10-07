В 2021 году количество крупных налогоплательщиков сократится на 20%

Это связано с изменением критериев отнесения налогоплательщиков к категории крупных.

В 2021 году количество крупных налогоплательщиков сократится на 20%
Фото: Depositphotos/karelnoppe

Государственная налоговая служба Украины утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год. В него вошли 1375 субъектов хозяйствования.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

"По сравнению с реестром на 2020 год количество предприятий сократилось на 254 плательщика. Это связано с изменением критериев отнесения налогоплательщиков к категории крупных, предусмотренным Законом № 466", - говорится в сообщении.

Согласно Налоговому кодексу Украины, крупный налогоплательщик - это, в частности, юридическое лицо, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает эквивалент 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в Государственный бюджет Украины (кроме таможенных платежей) за такой же период превышает эквивалент 1,5 миллиона евро.

Ранее общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в госбюджет, составляла 1 млн евро налоговых и таможенных платежей.

В Налоговой также отметили, что включение предприятий в Реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год происходило уже по обновленным критериями. В новый реестр не попали 535 плательщиков, которые сегодня обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков ГНС.

Напомним, в декабре 2019 года Государственная налоговая служба впервые с 2011 года выполнила свою бюджетную долю. Поступления в общий фонд госбюджета составили 457,3 млрд.

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