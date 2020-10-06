Украинцы стали придерживать валюту

Продажа наличной валюты населением в сентябре 2020 года выросла до 1,48 млрд долл., тогда как покупка увеличилась до 1,35 млрд долл. Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ) о показателях валютного рынка.



Таким образом, чистая продажа валюты населением в сентябре составила 135,5 млн долл., по сравнению с 151,2 млн долл. месяцем ранее.



Как сообщалось, в августе украинцы сократили продажу валюты до 1,4 млрд долл. в эквиваленте, а также покупку – до 1,3 млрд долл.. Таким образом, объем продажи населением наличной валюты превысил объем покупки на 151,2 млн долл.



Продажа наличной валюты населением в июле 2020 года выросла до 1,54 млрд долл., тогда как покупка увеличилась до 1,32 млрд долл. Оба эти показателя являются максимальными с декабря 2019 года.



