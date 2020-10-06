В Бразилии решили запустить еще одну доменную печь

В Бразилии решили запустить еще одну доменную печь

По данным бразильской металлургической ассоциации Instituto Aco Brasil (IABR), национальная сталелитейная компания Companhia Siderurgica Nacional (CSN) планирует в ноябре вернуть в строй доменную печь № 2 на комбинате Presidente Vargas в г. Вольта-Редонда на юге страны.

В апреле-мае текущего года на бразильских меткомбинатах из-за эпидемии коронавируса была приостановлена работа 13 доменных печей, но к настоящему времени большинство из них возобновили функционирование. Правда, две крупнейшие из них — ДП № 2 на Presidente Vargas и ДП-2 на комбинате Ipatinga компании Usiminas — пока простаивают.

Производственная мощность печи № 2 на комбинате компании CSN составляет 1,5 млн т в год. Всего на предприятии ежегодно может выплавляться до 5,6 млн т стали.

К настоящему времени спрос на стальную продукцию в Бразилии в целом восстановился. Некоторые источники даже сообщают о дефиците некоторых видов проката. Поэтому возвращение доменных печей в строй выглядит оправданным.

В июле текущего года специалисты IABR предсказывали на 2020 г. падение производства стали в Бразилии на 13,4% по сравнению с прошлым годом, внутренних продаж — на 12,2%, экспорта — на 14,4%. Но в начале октября ассоциация подготовила новый прогноз, в котором снижение данных показателей оценивается соответственно в 6,4; 3,1 и 10,7%.

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