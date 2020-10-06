НСЗУ выплатила более 5 млрд грн за экстренную медицинскую помощь

25,7 млн грн пошли на повышение заработных плат медикам.

НСЗУ выплатила более 5 млрд грн за экстренную медицинскую помощь
Фото: Lb.ua

Национальная служба здоровья Украины выплатила более 5 миллиардов гривен за предоставление экстренной помощи пациентам.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Национальная служба здоровья выплатила 25 центрам экстренной медицинской помощи 3,7 млрд грн за предоставление помощи пациентам за апрель-сентябрь, 1,3 млрд грн - за оказание помощи больным с COVID-19 и с подозрением на него за апрель-август. А также 25,7 млн грн на повышение заработных плат медикам, которое предусмотрено с 1 сентября", - говорится в сообщении.

В правительстве отметили, что предоставление экстренной медицинской помощи является бесплатным для пациента. В частности, это предоставление экстренной помощи на месте происшествия, во время транспортировки пациента, нуждающегося в медицинском сопровождения в медучреждение или между ними и при личном обращении пациента, находящегося в угрожающем для жизни состоянии, в подразделение ЭМП.

Медицинские бригады скорой, которые выезжают на вызовы к больным с подозрением на коронавирус, должны получить доплаты до 300% оклада за работу в условиях повышенного риска. Независимо от того, подтвердился впоследствии у такого пациента диагноз COVID-19 или нет.

Также НСЗУ в программе медицинских гарантий на 2021 год предлагает увеличить тариф на медицинские услуги по оказанию экстренной медицинской помощи. Причем этот тариф будет учитывать оказание экстренной медицинской помощи пациентам с подозрением или установленным COVID-19. Во-вторых, ввести повышающий коэффициент за соблюдение бригадами экстренной медицинской помощи правильных маршрутов пациентов на уровне 5% доплат.

Таким образом, центр экстренной медицинской помощи получит больше, если бригада будет доставлять пациента, например, с инфарктом именно в то заведение, которое имеет договор с НСЗУ на предоставление медпомощи при инфаркте. Наличие у заведения такого договора с НСЗУ означает, что в нем есть профессиональные специалисты и все необходимое оборудование для оказания помощи пациенту с инфарктом.

Напомним. в сентябре стало известным, что НСЗУ выплатила медучреждениям более 965 млн грн за предоставление помощи пациентам с инфарктом и инсультом.

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