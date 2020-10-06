Ликвидация Кредитпромбанка завершена — ФГВФЛ

Согласно действующему законодательству ПАО «Кредитпромбанк» как юридическое лицо считается ликвидированным, а ликвидационная процедура — завершенной. Об этом сообщила пресс-служба Фонда.

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В соответствии со ст. 53 Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц» 1 октября 2020 года внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Этой записью прекращена деятельность ПАО «Кредитпромбанк» как юридического лица. Следовательно, ликвидационная процедура банка считается завершенной, а банк ликвидированным.

Требования кредиторов к банку, которые были не удовлетворены вследствие недостаточностью его имущества, согласно ст. 52 упомянутого Закона считаются погашенными. Таким образом, полномочия ФГВФЛ как ликвидатора банка прекращены.