В ближайшие годы убытки Нафтогаза превысят 21 миллиард — Минфин

В ближайшие четыре года убытки государственной Группы Нафтогаз превысят 21 миллиард гривен. Об этом говорится в отчете Министерства финансов о фискальных рисках, который прилагается к проекту закона о госбюджете на 2021 год.

В ближайшие годы убытки Нафтогаза превысят 21 миллиард — Минфин
Фото: epravda.com.ua

Предполагаемые убытки

Министерство финансов смоделировало три сценария: базовый, стрессовый и оптимистический. Убыточность НАКа в 2020-2023 годах ожидается в каждом из них.

Сценарии базируются на прогнозах Нафтогаза относительно объемов и цен реализации продукции в 2020-2023 годах.

По расчетам Минфина, в 2020 году убытки НАК «Нафтогаз» превысят 4,2 млрд грн, в 2021 году — 7,5 млрд грн, в 2022 году — 5,4 млрд грн, а в 2023 году — 4,4 млрд грн.

В 2020 году по сравнению с 2019 годом ожидается значительное снижение объемов реализации газа всем категориям потребителей (на 11,2 млрд куб м, или на 37,6%) и в 2021 году — еще на 1 млрд куб м, или на 5,5% по сравнению с 2020 годом. Роста объемов реализации в 2022-2023 годах не предвидится.

Напомним

  • В первом полугодии 2020 года НАК «Нафтогаз» получил убыток в сумме 11,5 млрд гривен.
  • В то же время НАК с начала года уплатил 77,9 млрд грн в государственный и местные бюджеты (по состоянию на середину августа).

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