С начала 2020 года закрылись 75 криптовалютных бирж. Эксперты назвали причины

75 бирж для торговли криптовалютой закрылись в 2020 году. По сравнению с прошлым годом число прекративших работу платформ выросло на 56%. Данные опубликовал сервис для анализа и сравнения торговых площадок Cryptowisser, пишет РБК.

С начала 2020 года закрылись 75 криптовалютных бирж. Эксперты назвали причины
Фото: rbc.ru

Причины

В Cryptowisser пояснили, что есть несколько причин для закрытия бирж.

Одна из них — растущая конкуренция. Она исходит со стороны децентрализованных платформ и сферы DeFi в целом, деривативных площадок и сервисов, на которых обращаются активы, не имеющие к криптовалюте отношения, но набирающие популярность.

Другая причина для закрытия бирж — усиливающиеся правила регулирования индустрии.

Например, в начале 2020 года в силу вступила пятая директива ЕС, которая обязала криптокомпании проводить верификацию личности клиентов для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В преддверии этого майнинг-пул SimpleCoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin объявили о прекращении работы, пояснив, что новые законы угрожают конфиденциальности пользователей.

Биржи также закрываются в результате взломов, хакерских атак, по добровольному желанию или по требованию властей, уточнили в Cryptowisser. Но нередко прекращение работы происходит в результате «загадочного исчезновения» руководства компаний.

Напомним

В сентября как минимум две площадки подверглись взлому. С KuCoin неизвестные украли около $280 млн в USDT, Velo, Orion, Ocean Protocol и других токенах. Перед этим около $4 млн в криптовалюте похитили с Eterbase.

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